Відповідне розпорядження № 529-р 31 травня прийняв Кабінет міністрів.

Свириденко обрана до наглядової ради як представник держави терміном не більше одного року.

“Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” Свириденко Юлію Анатоліївну як представника держави на строк до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про призначення представників держави у наглядовій раді акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, але не більше одного року з дня набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 494 “Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, – йдеться в розпорядженні.

Що відомо про Юлію Свириденко

Юлія Свириденко народилася в 1985 році в Чернігові. Закінчила Київський національний торгово-економічний університет, спеціальність “менеджмент антимонопольної діяльності”, магістр менеджменту антимонопольної діяльності.

Трудову діяльність Свириденко розпочала в 2008 році з посади економіста з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ “АМП” (Київ).

Надалі вона працювала оцінювачем Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації; радником голови Чернігівської ОДА; начальником департаменту економічного розвитку цієї ОДА.

У березні 2018 року Свириденко стала першим заступником голови Чернігівської обласної держадміністрації.

З липня по листопад 2018 року Свириденко виконувала обов’язки голови ОДА.

З березня по вересень 2019 року вона працювала директором ТОВ “Сідко Україна” (спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і переробці органічної продукції).

У вересні 2019 року Свириденко стала заступником міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. 22 липня 2020 року її призначили першим заступником міністра розвитку економіки.

Цю посаду Свириденко займала аж до переходу на роботу в ОПУ. Напередодні Уряд звільнив її з посади заступника міністра (за власним бажанням).

Як повідомлялося, в грудні Зеленський звільнив з посади заступниці Єрмака Юлію Ковалів, призначивши замість неї Юлію Свириденко.

У лютому Зеленський вивів заступницю голови Офісу президента Андрія Єрмака — Юлію Свириденко зі складу делегації у Тристоронній контактній групі.