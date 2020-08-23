Об этом сообщает посольство США в Украине.
“Заместитель госсекретаря Стивен Е. Биген посетит Вильнюс (Литва); Москву (Россия); Киев (Украина) в течение 24-27 августа и встретится с высшими представителями власти, чтобы обсудить круг региональных и международных вопросов”, – говорится в заявлении.
После этого, 27 августа, Биген отправится в Вену, чтобы встретиться с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обсудить вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека.
Ранее агентство Reuters сообщало, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в понедельник, 24 августа, встретится с представителем Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Встреча состоится в столице Литвы, куда Тихановская выехала после президентских выборов.
Первый заместитель американского госсекретаря Стивен Биген планирует обсудить с Тихановской вопросы разрешения кризиса, возникшего в Беларуси через противоречивые результаты выборов.
“Дипломат остановится в Вильнюсе на пути в Москву, поскольку Вашингтон стремится к мирному решения кризиса, которое бы предотвратило российскому вмешательству”, – добавили в агентстве.
Стоит отметить, что в Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий данный пост с 1994 года.
Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.
Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.
- 14 августа оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Представители белорусской оппозиции заявили, что выступают за “хорошие отношения” как со странами Евросоюза, так и с Россией.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 19 августа Евросовет обнародовал заявление, согласно которому Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- 21 августа от имени оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Верховный суд страны была подана жалоба о признании президентских выборов недействительными.