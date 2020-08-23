Об этом сообщает посольство США в Украине.

“Заместитель госсекретаря Стивен Е. Биген посетит Вильнюс (Литва); Москву (Россия); Киев (Украина) в течение 24-27 августа и встретится с высшими представителями власти, чтобы обсудить круг региональных и международных вопросов”, – говорится в заявлении.

После этого, 27 августа, Биген отправится в Вену, чтобы встретиться с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обсудить вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека.

Ранее агентство Reuters сообщало, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в понедельник, 24 августа, встретится с представителем Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Встреча состоится в столице Литвы, куда Тихановская выехала после президентских выборов.

Первый заместитель американского госсекретаря Стивен Биген планирует обсудить с Тихановской вопросы разрешения кризиса, возникшего в Беларуси через противоречивые результаты выборов.

“Дипломат остановится в Вильнюсе на пути в Москву, поскольку Вашингтон стремится к мирному решения кризиса, которое бы предотвратило российскому вмешательству”, – добавили в агентстве.

Стоит отметить, что в Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий данный пост с 1994 года.

Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.