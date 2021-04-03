Об этом сообщает The Guardian.

Записи из дневника Дункана собрали в книгу “The Thick of It”. Ранее чиновник работал в министерстве иностранных дел Британии. На протяжение 18 лет он был представителем Консервативной партии. В книге описана его работа на протяжение последних четырех лет в британском парламенте.

Дункан был одним из первых чиновников правительства Терезы Мэй, который подал в отставку, как только стало известно, что на Даунинг-стрит теперь будет Джонсон. В тот момент Дункан был заместителем главы британского МИДа. Увольняясь, чиновник пояснил свое решение тем, что не хотел бы “постоянно высказываться” (о действиях Джонсона, – ред.).

В частности, там рассказано о том, как сменилось правительство и Борис Джонсон стал премьер-министром.

“Он – международное пятно на нашей репутации”, – написал он на одной из страниц дневника.

В дневниках Дункан также цитирует критику Джонсона со стороны нынешнего министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенга.

В записи от 29 марта 2017 года Дункан написал, что столкнулся с Квартенгом в Нью-Палас-Ярд в Вестминстере.

“Он говорил, что Борис не понимает ценность дипломатии. Дипломатия – это не просто приятные разговоры с друзьями, а то, как вы взаимодействуете с теми, кому неловко”, – написал он.

До июля 2018 года Джонсон был министром иностранных дел Британии. После отставки, по словам Дункана, Джонсон “нуждался в огласке, как наркоман в кокаине”. При этом, Джонсон хотел, чтобы о нем писали только хорошо, пытаясь влиять на то, как СМИ формулируют заголовки.

В записи, сделанной в сентябре 2017 года, Дункан отметил, что Джонсон “презирает” свою предшественницу Терезу Мэй.

Дункан утверждает, что поссорился с Джонсоном из-за сообщения в прессе о том, что дипломаты рассматривают его как “международную шутку”. По его словам, Джонсон переживал о том, что представители ЕС “не воспринимали его всерьез”. Тогда заместитель посоветовал ему “посмотреть в гребаное зеркало”.

Кроме Джонсона, Дункан активно критиковал в своих записях Терезу Мэй. Он назвал ее “напуганным кроликом, вырезанным из картона”, а также писал, что ее “социальные навыки – ниже нуля”.

Министра внутренних дел Прити Пател он назвал “ничтожеством, полным и абсолютным кошмаром, Злой Ведьмой Уитема (город в Англии)”.