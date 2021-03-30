Об этом говорится в его декларации о доходах 2020 года.

Так, согласно декларации 2020 года Головатый с 22 июля 2010 владеет храмом Украинской православной церкви Киевского патриархата в поселке Ольховая (Черкасская область) площадью в 201 кв. м.

Стоимость храма не указана.

Также заместитель главы КСУ задекларировал земельный участок в этом поселке.

Также Головатый задекларировал жилой дом площадью 464 м² и четыре земельных участка в селе Оленевка Фастовского района Киевской области, две квартиры в Киеве площадью 142 м² и 96 м² и 50% собственности на жилой дом в Смеле Черкасской области.

Кроме того, Головатый владеет 33% корпоративных прав на Библиотеку правовой литературы.

Согласно декларации, в КСУ 2020 года судья получил 3 млн 74 тыс. грн зарплаты.

Также Головатый указал в декларации 25 тыс. грн, 15 тыс. евро и $10 тыс. наличными, а также 667 тыс. грн, 8,6 тыс. евро и $735 на банковских счетах.