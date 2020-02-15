Об этом в комментарии #Буквам сказал заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов на съезде партии “Слуга народа”.

“Это решение, которое мы не хотим анонсировать, пока мы его не реализуем”, – ответил Трофимов на вопрос о судьбе ГАСИ.

Он также назвал этот орган очень коррумпированным.

На уточнение, будет ли ГАСИ ликвидирована, Трофимов ответил:

“Конечно. Это первое. Кроме того, будут еще и наказаны те, кто участвовал в так называемом обилечивании”.

Трофимов напомнил о действиях , которые уже проводят правоохранительные органы по этому вопросу, и отметил, что Офис Президента будет этому содействовать.

Замглавы Офиса Президента также подтвердил, что у него есть советник по фамилии Владимир Родин.

На вопрос, знает ли он о публикациях, где Родина связывают с людьми, которые участвовали в строительных схемах времен беглого президента Виктора Януковича, Трофимов ответил, что “такие статьи ставят и снимают за 300 долларов”.

“Как только наступаешь на хвост каким-то коррупционерам, так и появляются такие статьи”, – сказал Трофимов.

Ранее идею о возможной ликвидации ГАСИ на совещании с представителями строительной отрасли озвучил премьер Алексей Гончарук. Там же представители отрасли пожаловались, что у исполняющего обязанности главы ГАСИ Елены Костенко советниками работают Сергиенко и Воробьев, которые работали еще при Януковиче.

Александр Сергиенко в 2012-2014 годах возглавлял Управление разрешительных процедур ГАСИ, а Воробьев был его заместителем. Их обоих связывали с Сергеем Кучером – главой киевской ГАСИ, Януковичем-младшим и Рыбаком-младшим (сын тогдашнего председателя Верховной Рады).

30 января 2020 года детективы Национального бюро сообщили о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщика в нанесении более 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы.