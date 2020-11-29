Об этом сообщают #Буквы.
В субботу, 28 ноября, издание “Закон и Бизнес” опубликовало комментарий Олега Татарова по поводу правительственной инициативы, направленной на сохранение за Артемом Сытником должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины до назначения нового руководителя.
В своем комментарии Татаров, указав, что выражает только собственное мнение по этому поводу, заявил, что Сытник должен уйти с должности, поскольку именно он является “корнем проблем”.
“НАБУ — это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник”, — цитирует Татарова издание.
Передавая слова заместителя Ермака, издание отмечает, что, по его убеждению, Сытник “не имеет морального права” возглавлять НАБУ, поскольку был признан коррупционером по решению суда, а его назначение было признано незаконным Конституционным судом.
В дополнение к этому, Татаров выступил за привлечение Сытника к ответственности по еще одному факту.
“В частности, следователи пришли к выводу, что еще будучи адвокатом, он готовил проекты решений судов, которые затем объявлялись слово в слово на судебных заседаниях. Также он готовил и направлял по электронной почте проекты процессуальных документов следователям и прокурорам, которые потом ими подписывались. Это было официально по судебным решением задокументировано, то есть является доказательством в уголовном производстве. Это дело должно быть расследовано, а общество быть проинформировано о его подробностях”, — заявил он.
По мнению заместителя главы Офиса, из “внешних источников влияния” ведется борьба ради сохранения за Сытником должности, и это “дискредитирует правоохранительную систему”.
“По моему личному убеждению, в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора учреждения с учетом исключительно украинских интересов”, — резюмировал Татаров.
Уже в воскресенье, 29 ноября, Офис президента прокомментировал заявление Татарова, подчеркнув, что это его личное мнение.
“Заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова о деятельности НАБУ является его личным мнением и не отражает официальной позиции главы государства”, — заявили в ОПУ.
- В сентябре Конституционный суд признал неконституционными положения закона о НАБУ о назначении на увольнении директора НАБУ президентом.
- До этого, в августе, Конституционный суд Украины признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Такое решение в НАБУ назвали политически мотивированным.
- Еще до таких решений КСУ президент Владимир Зеленский уверял послов стран “Большой семерки” и Европейского Союза, что Сытник останется на своей должности.