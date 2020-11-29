Заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака — Олег Татаров выступил за увольнение Артема Сытника с должности главы НАБУ. Офис открестился от его заявлений.

Об этом сообщают #Буквы.

В субботу, 28 ноября, издание “Закон и Бизнес” опубликовало комментарий Олега Татарова по поводу правительственной инициативы, направленной на сохранение за Артемом Сытником должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины до назначения нового руководителя.

В своем комментарии Татаров, указав, что выражает только собственное мнение по этому поводу, заявил, что Сытник должен уйти с должности, поскольку именно он является “корнем проблем”.

“НАБУ — это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник”, — цитирует Татарова издание.

Передавая слова заместителя Ермака, издание отмечает, что, по его убеждению, Сытник “не имеет морального права” возглавлять НАБУ, поскольку был признан коррупционером по решению суда, а его назначение было признано незаконным Конституционным судом.

В дополнение к этому, Татаров выступил за привлечение Сытника к ответственности по еще одному факту.

“В частности, следователи пришли к выводу, что еще будучи адвокатом, он готовил проекты решений судов, которые затем объявлялись слово в слово на судебных заседаниях. Также он готовил и направлял по электронной почте проекты процессуальных документов следователям и прокурорам, которые потом ими подписывались. Это было официально по судебным решением задокументировано, то есть является доказательством в уголовном производстве. Это дело должно быть расследовано, а общество быть проинформировано о его подробностях”, — заявил он.

По мнению заместителя главы Офиса, из “внешних источников влияния” ведется борьба ради сохранения за Сытником должности, и это “дискредитирует правоохранительную систему”.

“По моему личному убеждению, в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора учреждения с учетом исключительно украинских интересов”, — резюмировал Татаров.

Уже в воскресенье, 29 ноября, Офис президента прокомментировал заявление Татарова, подчеркнув, что это его личное мнение.