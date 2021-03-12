В Украине нет министерства, у которого не было бы проблем с Европейским судом по правам человека.

Об этом в интервью #Буквам рассказал заместитель министра юстиции – Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

“Когда ЕСПЧ принял решение о моратории (а это было при правительстве Гройсмана), я собрал рабочую группу и спросил, что с ним делать. Ведь были какие-то проекты законов, которые подавал Кабмин. И реакция была очень интересная: Минагрополитики не пришло, потому что заявило, что к земле не имеет никакого отношения. Зато пришел Геокадастр и сказал, что у них все нормально, а ЕСПЧ просто “ошибся”, – рассказал Лещина.

“И в этот момент я понял, что Украине нужна отдельная комиссия. В который войдут министры и их заместители. Чтобы им ставили задачи, и они их выполняли. Давали нормальные объяснения вместо фраз “ЕСПЧ ошибся”, – отметил замминистра.

По его словам, пока у упомянутой комиссии было только два заседания.

“На первом говорили о самой большой проблеме – невыполнение судебных решений. Разработали план действий и теперь попробуем его принять на уровне правительства. Второе заседание было о пытках в правоохранительных органах. Опять же: мы помогли Офису генпрокурора разрабатывать стратегию и план действий. Сейчас пытаемся утвердить этот документ на Кабмине. Но в целом ситуация с количеством проблем, на которые обращает внимание ЕСПЧ, стала лучше”, – рассказал Лещина.

Он также добавил, что сейчас в Украине 500 проблемных вопросов с ЕСПЧ.