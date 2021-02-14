Об этом сообщает телеканал CNN.

“Мы приняли отставку Ти Джея Дакло после обсуждения с ним”, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Дакло опубликовал заявление в Twitter, в котором сказал: “Я знаю, что это было ужасно. Я знаю, что не могу забрать свои слова обратно. Но я также знаю, что могу извлечь из этого уроки и добиться большего”.

Еще в пятницу, 12 февраля, Белый дом отстранил Дакло на одну неделю без начисления зарплаты. Причиной такого решения стали угрозы журналистке издания Politico Таре Палмери, которая спросила Дакло о его романтических отношениях с репортером новостного агентства Axios Алекси МакКаммонд.

В Axios сообщили Politico, что Маккаммонд рассказала о своих отношениях с Дакло в ноябре 2020 года и после этого ее “убрали от тем про Байдена”. Но Палмери отметила, что МакКаммонд все же освещала работу вице-президента Камалы Харрис.

Дакло заявил журналистке Politico, что “уничтожит” ее и ее репутацию, если она опубликует статью.

Джен Псаки сказала, что ее заместитель Дакло принес извинения журналистке Politico.