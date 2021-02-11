Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве на $100 000 одному из заместителей директора государственного предприятия "Украэрорух".

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

“При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 6 задержали и сообщили о подозрении одному из заместителей директора госпредприятия “Украэрорух” по факту покушения на мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК) “, – говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2019 года, один из руководителей госпредприятия, введя в заблуждение фермеров, обещал им содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2 тыс. гектаров в Полтавской области, принадлежащих госпредприятию.

Фото: Офис генпрокурора

“За свои “услуги” чиновник, ранее работавший начальником регионального отделения Фонда государственного имущества по Полтавской и Сумской областях, требовал от фермеров $100 тыс. При этом никаких возможностей выполнить обещание он не имел, а свое содействие объяснял имеющимися у него влиятельными связями по предыдущему месту работы”, – отметили в Офисе генпрокурора.

Задержали чиновника после передачи части оговоренной суммы – $70 тыс. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

В пресс-службе “Украэроруха” заявили, что не занимаются деятельностью, связанной с земельными участками, однако, в случае подтверждения информации о совершении противозаконных действий любым сотрудником, администрация будет способствовать следствию.

“Информация, распространенная сегодня Киевской местной прокуратурой, не имеет никакого отношения к функционированию “Украэроруха” – национального провайдера аэронавигационного обслуживания. “Украэрорух” не осуществляет деятельности, связанной с получением разрешений на пользование земельными участками, обработкой и высадкой сельскохозяйственных культур, фермерскими хозяйствами. В случае подтверждения информации о совершении противозаконных действий любым сотрудником предприятия администрация будет способствовать следствию соответствии с действующим законодательством”, – говорится в сообщении.