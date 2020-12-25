Заместители главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб подали иски против Совета регулятора с требованием признать противоправными и отменить выговоры, которые они получили после комментария журналистам.

Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

“В Окружной административный суд города Киева поступило два иска в том числе и по обжалованию решений Совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины Екатериной Рожковой и Дмитрием Сологуб”, – говорится в сообщении.

В указанных исках, ОАСК просят признать противоправными и отменить решения Совета Национального банка Украины, датированные октябрем 2020 года, о предоставлении оценки действиям первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

В то же время, истцы просят суд признать противоправным и отменить решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины.

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производств по этим искам.

Отметим, что ранее глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман на фоне вынесения выговоров первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю Дмитрию Сологубу призвал власти соблюдать принципы управления Национальным банком Украины (НБУ).