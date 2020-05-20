Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент #Букв.

“Мне сказали, нашли предполагаемых убийц – затянули меня в это. Так и есть, я ничего не боюсь. Я пришел, показали материалы… Но это следствие, а решение за судом. И пусть суд решает. Моя единственная ответственность – найти этих людей и посадить в тюрьму. А если нашли не тех людей, и продержали их в тюрьме, то относительно всех, кто это сделал, должны быть кадровые изменения. Они понесут ответственность”, – сказал он.

Также Президент добавил, что сам готов нести ответственность, если следствие было неправильным.

“Если там были большие ошибки. если не бай Бог там было что-то специально направлено против этих людей – я готов делать серьезные кадровые выводы и без этого не обойдется. Там где я могу влиять”, – сказал он.