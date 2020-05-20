Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент #Букв.
“Мне сказали, нашли предполагаемых убийц – затянули меня в это. Так и есть, я ничего не боюсь. Я пришел, показали материалы… Но это следствие, а решение за судом. И пусть суд решает. Моя единственная ответственность – найти этих людей и посадить в тюрьму. А если нашли не тех людей, и продержали их в тюрьме, то относительно всех, кто это сделал, должны быть кадровые изменения. Они понесут ответственность”, – сказал он.
Также Президент добавил, что сам готов нести ответственность, если следствие было неправильным.
“Если там были большие ошибки. если не бай Бог там было что-то специально направлено против этих людей – я готов делать серьезные кадровые выводы и без этого не обойдется. Там где я могу влиять”, – сказал он.
- Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.
- Сегодня, 20 мая, в Мариинском парке состоится пресс-конференция Президента Владимира Зеленского. Но сейчас в Киеве дождь, а локацию на открытом воздухе не оборудовали навесами.