Мэр Манауса Артур Вирджилио Нето обвинил президента Бразилии Джаира Болсонару, в том что он ответственный за огромное количество погибших в стране.

Об этом сообщается в материале американского издания CNN.

В комментарии CNN мэр Манауса назвал бразильского лидера виновным в распространении эпидемии и призвал его “заткнуться и оставаться дома”.

“Мечта президента — быть диктатором, но он слишком глуп”, – сказал Нето CNN.

Отметим, что в Бразилии растет недовольство в отношении лидера страны после того, как Бразилия оказалась вторым очагом эпидемии в мире после США. При этом, эпидемиологическая ситуация в стране не достигла пика смертельных случаев.

Напомним, на видео апрельского заседания кабинета министров Бразилии Болсонару назвал Нето “куском дерьма” из-за его решения позволить “братские” могилы, чтобы справиться с ситуацией с огромным количеством смертей.

В Манаусе зафиксировано 1182 случая смерти и 39 155 подтвержденных случаев COVID-19. Только в субботу было похоронено 51 человек.

В воскресенье Белый дом приостановил въезд в США для любого человека, который находился в Бразилии в течение 14 дней непосредственно перед прибытием в США.

Отметим, Болсонару неоднократно преуменьшал смертность от вируса, и его риторика сводилась к необходимости защиты экономики.