Об этом сообщается в материале американского издания CNN.
В комментарии CNN мэр Манауса назвал бразильского лидера виновным в распространении эпидемии и призвал его “заткнуться и оставаться дома”.
“Мечта президента — быть диктатором, но он слишком глуп”, – сказал Нето CNN.
Отметим, что в Бразилии растет недовольство в отношении лидера страны после того, как Бразилия оказалась вторым очагом эпидемии в мире после США. При этом, эпидемиологическая ситуация в стране не достигла пика смертельных случаев.
Напомним, на видео апрельского заседания кабинета министров Бразилии Болсонару назвал Нето “куском дерьма” из-за его решения позволить “братские” могилы, чтобы справиться с ситуацией с огромным количеством смертей.
В Манаусе зафиксировано 1182 случая смерти и 39 155 подтвержденных случаев COVID-19. Только в субботу было похоронено 51 человек.
В воскресенье Белый дом приостановил въезд в США для любого человека, который находился в Бразилии в течение 14 дней непосредственно перед прибытием в США.
Отметим, Болсонару неоднократно преуменьшал смертность от вируса, и его риторика сводилась к необходимости защиты экономики.
- Бразилия вышла на второе место по количеству инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире.