Одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что затонувший у берегов Одессы танкер "Делфи", из которого время от времени вытекает топливо, смогут убрать не раньше сентября.

Об этом шла речь на заседании исполнительного комитета Одесской мэрии.

“На сегодняшний день для того, чтобы осуществить тот алгоритм действий по постановке данного суда на ровный киль и дальнейшую бункеровку его в ближайший порт (которые произведет собственник) необходимо нужно 68 дней”, — заявил Труханов.

Таким образом, судно должно быть убрано в начале сентябре.

Напомним, 23 июня вблизи танкера “Делфи”, затонувшего у берегов Одессы несколько месяцев назад, вновь выявили загрязнение воды. Госэкоинспекция Одесской области обратилась в Одесский филиал Администрации морских портов Украины с требованием принять меры для приведения акватории в надлежащее состояние.

В свою очередь в Администрации морских портов Украины сообщили, что капитан Одесского морского торгового порта Кирилл Цюпко дал владельцу “Делфи” время на то, чтобы убрать судно самостоятельно, до 20 июля 2020 года.

Сама же АМПУ, как указали в пресс-службе, не имеет права и не обязана убирать судно. Право на это Администрация получит только в случае, если будет выполнен ряд условий, как то:

владелец судна не обеспечит его подъем в сроки, установленные капитаном порта;

Госэкоинспекция предоставляет соответствующий документ о том, что танкер представляет “непосредственную угрозу загрязнения окружающей среды”;

владелец судна документально подтверждает готовность и берет на себя обязательства компенсировать ГП “АМПУ” расходы на проведение работ;

капитан порта Одесса предоставляет разрешение на поднятие имущества, затонувшего в пределах акватории морского порта.

Сейчас же владелец танкера отказывается от привлечения АМПУ к работам и компенсации расходов на эти работы.