Корреспонденты телеканала "Настоящее время", которых ранее задержали в Беларуси, вернулись в Украину. Это двое украинцев - Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, а также россиянин Юрий Баранюк.

Об этом в Facebook написал Иван Гребенюк.

Журналисты прибыли самолетом из Минска в Одессу.

“Это лучший рассвет и лучшие ощущения в жизни. Ты дома и в безопасности”, – написал журналист.

Иван Гребенюк также рассказал некоторые подробности задержания в Минске.

“Каких-то пять часов назад ты был в гостинице “Минск”, потом был громкий стук в дверь, потом дверь изо всех сил открылась и твою комнату заполнили люди в милицейской форме и надписями “ОМОН”. Далее обыск, мукроавтобус с затемненными окнами, участок, допрос, намеки и “обнадеживающие” обещания – “нет, мы вас не будем пытать… Через несколько часов самолет, Одесса, море,” – написал журналист.

В пятницу, 7 августа, в гостинице “Минск” в белорусской столице были задержаны трое корреспондентов канала “Настоящее время” — Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк (граждане Украины) и Юрий Баранюк (гражданин РФ).

Более 4 часов после задержания связи с журналистами не было. Около 21 часа стало известно, что их могут депортировать.

Корреспондентам телеканала “Настоящее время” Ирине Ромалийской и Ивану Гребенюку (граждане Украины) запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

Справка. “Настоящее время” — русскоязычный телеканал с редакцией в Праге, созданный медиакорпорацией “Радио Свобода” с участием “Голоса Америки”. Телеканал финансируется с помощью грантов Конгресса США.