12 гражданок Украины, задержанных в Дубае, ОАЭ из-за появления в "непристойном видео, опубликованном в Интернете", депортируют.

Об этом сообщили в официальном новостном аккаунте правительства Дубая в Twitter.

Генеральный прокурор эмирата Дубай заявил, что государственная прокуратура завершила расследование инцидента. Все задержанные были заслушаны, им предъявлены обвинения в хранении порнографических изображений и материалов с целью производства порнографических материалов.

“Все они были арестованы до завершения расследования, и прокуратура распорядилась депортировать всех обвиняемых из государства за их поведение, которое противоречит общественной морали”, — говорится в сообщении.

Ранее в МИД Украины сообщили, что среди задержанных — 12 гражданок Украины. Спикер министерства Олег Николенко информировал, что в соответствии с законодательством ОАЭ им грозит штраф до 1300 долларов и депортация.

صرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بأن النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة، حيث تم الإستماع لأقوالهم ووجهت إليهم تهمتي الفعل الفاضح العلني

1/2 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 6, 2021