Об этом сообщили в официальном новостном аккаунте правительства Дубая в Twitter.

Генеральный прокурор эмирата Дубай заявил, что государственная прокуратура завершила расследование инцидента. Все задержанные были заслушаны, им предъявлены обвинения в хранении порнографических изображений и материалов с целью производства порнографических материалов.

“Все они были арестованы до завершения расследования, и прокуратура распорядилась депортировать всех обвиняемых из государства за их поведение, которое противоречит общественной морали”, — говорится в сообщении.

Ранее в МИД Украины сообщили, что среди задержанных — 12 гражданок Украины. Спикер министерства Олег Николенко информировал, что в соответствии с законодательством ОАЭ им грозит штраф до 1300 долларов и депортация.

  • На выходных в Сети всплыли фото и видео, на которых можно увидеть более 10 обнаженных женщин, позирующих на балконе высотного здания в курортном районе Дубая. Процесс съемок запечатлел человек, находившийся в соседнем небоскребе.
  • Впоследствии полиция Дубая заявила о появлении в Сети “неприличного” видео и проинформировала об аресте людей, на нем изображенных.