Об этом в комментарии #Буквам сообщил адвокат Алексей Носов, партнер юридической компании Миллер.

“Здесь двоякая ситуация, правоохранители Эмиратов, с которыми связался консул и с которыми мы общались сообщили, что вроде девушкам была дана возможность одного телефонного звонка родственникам сразу после задержания. Однако наша клиентка не звонила ни родственникам, ни подругам, ни парню. И парень ее (который обратился к адвокатам, – ред.) не верит в то, что ей дали такую возможность и она не сообщила никому из близких, что с ней и где она. Если это подтвердится, то это будет нарушением”, – сказал он.

Носов добавил, что адвокаты обратились с адвокатским запросом в консульство и ждут от них ответа. В запросе они написали, что просят предоставить возможность конфиденциального общения с клиенткой по телефону.

Касательно наказания, которое грозит украинками, адвокат сообщил, что согласно той информации, которую предоставили в консульстве в устной беседе к ним не будут применяться ни штраф, ни задержания, ни какие-то другие наказания. Однако как следствие депортации, возможно, украинкам запретят въезд в Эмираты, но пока официальной информации нет. В Украине же могут быть проведены только допросы для установления каких-то фактов.