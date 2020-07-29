Министерство иностранных дел Беларуси вызывает послов Украины и РФ и усиливает границы с Россией после задержания боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщает белорусское государственное агентство БелТА.

Как стало известно ранее, правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер».

В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.

Сообщается, что по прибытии в Минск с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц столицы и должна была выселиться 25 июля. Однако группа покинула отель только 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

Там, по данным администрации санатория, лица вели себя нехарактерно для туристов: спиртного не употребляли, развлекательных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. При этом все приезжие были одеты в стиле милитари. За то время, что они находились в санатории, россияне небольшими группами внимательно изучали его территорию.

Задержание произошло в ночь на 29 июля. Сначала были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны. Правоохранители уверяют, что имеют подтвержденную информации о наличии у этих лиц реального опыта участия в локальных вооруженных конфликтах. Идет проверка.

После инцидента президент Беларуси созвал членов Совбеза на совещание, где назвал произошедшее “чрезвычайным происшествием”.

После совещания генеральный секретарь Совета безопасности Андрей Равков рассказал журналистам, что РФ не информировала заблаговременно о перебрасывании частной военной компании. Поэтому министерству иностранных дел поручено отправить запросы и приглашение послу Российской Федерации.

Некоторые из задержанных могли участвовать в боевых действиях на Донбассе. Поэтому посол Украины также будет вызван.

“Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек — это те, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу”, — сказал Равков.

Кроме того, будет усилено оперативное прикрытие государственных границ Беларуси.

“И в том числе границы с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, выявления лиц, пересекающих государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены”, — добавил генсек РБ.