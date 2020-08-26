В среду, 26 августа, сотрудники Национальной полиции Украины задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Об этом проинформировали в пресс-службе МВД Украины. Также об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Отмечается, что задержанный является жителем Луганской области.

У него изъяли одежду, зажигательные шашки и другие доказательства.

“Сегодня утром Национальная полиция Украины задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганской области, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов “Схемы: коррупция в деталях – RFERL Радио Свобода”. Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски”, – отмечается в сообщении.

Детали в МВД обещают сообщить позже.

О том, что водителю журналистской программы “Схемы: коррупция в деталях” Борису Мазуру ночью сожгли автомобиль, стало известно 17 августа. Авто сожгли во дворе дома в Броварах, где живет Мазур.

Во время осмотра авто правоохранителями были обнаружены остатки зажигательной смеси на переднем колесе. Полицейские взяли материал на экспертизу.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту поджога. Дело квалифицировано как умышленное уничтожение имущества путем поджога.

Журналист “Схем” Михаил Ткач сообщал, что за авто и журналистами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. В Управлении государственной охраны опровергали это заявление и заверили, что не следили за съемочной группой программы “Схемы”.