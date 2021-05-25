Затримання Протасевича: українським журналістам радять не їхати до Білорусі

Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС та МКІП.
Зокрема, міністр культури Олександр Ткаченко та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосили, що у Білорусі продовжуються утиски проти журналістів, наступ на свободу слова та життя представників медіа всупереч вимогам демократичного світу і міжнародним зобов’язанням держави.
Крім того, міністри звинуватили владу Білорусі в узурпації інформаційного простору й безпринципному намаганні встановити тотальний інформаційний контроль, наповнюючи його виключно провладною пропагандою.
“З огляду на загрозу та непередбачуваність дій влади Білорусі закликаємо українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматись від поїздок до цієї країни”, – йдеться в заяві.
Кулеба та Ткаченко заявили, що вимагають звільнення Романа Протасевича та інших політичних в’язнів, припинення репресій проти незалежних засобів масової інформації та відновлення поваги до прав і свобод людини.
Затримання Протасевича
Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.
Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.
Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.
Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.
Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.
- Євросоюз засудив дії президента Олександра Лукашенка за екстрену посадку літака із засновником Nexta. Глави держав та урядів країн ЄС (Європейська рада) після інциденту з Романом Протасевичем вирішили заборонити польоти білоруських авіакомпаній над своїми країнами, а своїх перевізників закликали уникати перельотів через Білорусь. До того ж кроку вдалася Велика Британія.
- Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. А президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення щодо припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.
- Прокуратура Литви відкрила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську, який летів до Вільнюса. Водночас уряд Литви з 25 травня запровадив заборону на всі авіарейси в країну, які проходять через повітряний простір Білорусі.
- Президент США Джо Байден назвав обурливим інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича. Американський лідер запевнив, що Вашингтон відреагує на це.
- Увечері 24 травня в Мережу виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.
- Напередодні стало відомо, що Україна з середи, 26 травня, припиняє авіасполучення з Білоруссю на тлі інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й затриманням опозиційного журналіста, співзасновника популярного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
- Білорусь направила ноту протесту Україні через рішення припинити авіасполучення після інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську й затриманням Протасевича.
- Департамент авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі оприлюднив стенограму переговорів диспетчера з пілотом літака компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний журналіст, співзасновник популярного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Однак аудіозапис не опублікували.