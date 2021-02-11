Министр финансов Сергей Марченко опроверг заявления о том, что якобы миссия Международного валютного фонда для пересмотра программы сотрудничества с Украиной завершилась без результата.

Об этом он заявил в эфире “канала 24”.

“Никаких завершений работы миссии или о том, что у нас есть проблемы в переговорах, у нас этой информации нет. Мы продолжаем общаться с представителями миссии, продолжаем согласовывать модальность наших будущих обязательств и обмениваемся информацией в части законопроектных предложений, в части макропоказателей, доходов, расходов. у нас идет постоянная коммуникация, и все истории о том, что у нас все остановись – неправда и не соответствует действительности”, – сказал Марченко.

По словам Марченко, до сих пор продолжаются переговоры о том, “как снять в будущем регулирования рынка природного газа”.

“Это не является предметом для большого беспокойства, но это предмет дискуссии”, – сказал министр.