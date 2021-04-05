Власти столицы решили отсрочить завершение отопительного сезона в Киеве, которое должно было начаться 5 апреля.

Об этом проинформировали в Киевской городской государственной администрации.

Как сообщалось ранее, с понедельника, 5 апреля, в Киеве должны были начать постепенно выключать отопление. Однако в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий и тем, что из-за усиления карантина значительная часть киевлян будет работать из дома, завершение отопительного сезона решили отложить. Ожидается, что оно начнется 10 апреля.

В КГГА напомнили, что решение об отключении тепла принимают, когда среднесуточная температура выше +8 градусов по Цельсию в течение трех дней. В ближайшие дни погодные условия не позволят завершить отопительный сезон.