Об этом проинформировали в Киевской городской государственной администрации.
Как сообщалось ранее, с понедельника, 5 апреля, в Киеве должны были начать постепенно выключать отопление. Однако в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий и тем, что из-за усиления карантина значительная часть киевлян будет работать из дома, завершение отопительного сезона решили отложить. Ожидается, что оно начнется 10 апреля.
В КГГА напомнили, что решение об отключении тепла принимают, когда среднесуточная температура выше +8 градусов по Цельсию в течение трех дней. В ближайшие дни погодные условия не позволят завершить отопительный сезон.
“В столице в последующие дни сохранится прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов. […] В частности, в среду ночью температура опустится до -1 градуса и возможен снег, а в четверг температура в ночное время будет держаться на отметке 0 градусов”, — предупредили в КГГА.
- С понедельника, 5 апреля, в Киеве усилили карантин из-за стремительного распространения коронавируса.
- Из-за карантина для общественного транспорта Киев с самого утра стоял в огромных пробках, а в соцсетях возмущались из-за значительного роста цен на такси.