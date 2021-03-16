Верховная Рада Украины взялась за завершение земельной реформы. Нардепы сегодня приступили к рассмотрению законопроекта №2194, однако успели пройти лишь 160 из более 3000 поправок к этому документу.

Об этом сообщают #Буквы.

Документ №2194 рассматривается в повторном втором чтении.

К нему было подано 3128 предложений и поправок. При рассмотрении на профильном аграрном комитете было предложено учесть 748 предложений, а отклонить – 2380.

Нардепы сегодня успели рассмотреть 160 поправок, и ни одна из них не была поддержана в зале. Рассмотрение законопроекта продолжится завтра.

Как сообщил в Telegram глава парламентской фракции “Голоса” Ярослав Железняк, главы фракций не смогли договориться по “ускорению процесса правок”.

“Завершение земельной реформы движется… медленно. За сегодня прошли 160 поправок из 3128 только в первом законопроекте №2194. Пока переговоры глав фракций по “ускорению процесса правок” закончились ничем. Поэтому нас ждут аналогичные дни еще всю неделю и внеочередные заседания после окончания основных”, – прогнозирует нардеп.

Законопроект №2194 касается “земельной децентрализации”. Это один из проектов земельной реформы.

Согласно этому документу, все земли государственной собственности за пределами населенных пунктов, кроме тех, которые нужны государству для выполнения своих функций, переходят в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, городов. Это означает передачу полномочий распоряжаться землями на места и фактическую ликвидацию этой функции у Госгеокадастра.

Законопроект также предусматривает урезание функций Госгеокадастра (оставляет за ним кадастровую деятельность и геопространственные данные). Функция контроля за самовольным захватом земель перейдет к местным советам.

Есть в повестке дня и еще один законопроект, касающийся земельной реформы (№2195) – по продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Как отмечал ранее министр аграрной политики Роман Лещенко, указанные законопроекты – это “основа для развития земельных отношений в Украине и будущее эффективной земельной реформы, которая стартует уже 1 июля”.