Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между народным депутатом восьмого созыва Олегом Ляшко и действующим нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что по результатам предварительного расследования собранные доказательства признаны достаточными для составления обвинительного акта. Стороны получили возможность ознакомиться с материалами уголовного производства.

“Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 года бывший народный депутат Украины вместе с другим лицом, находясь в ГП Международный аэропорт “Борисполь”, а именно в ГП “Зал официальных делегаций”, нанесли телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва в связи с его государственной деятельностью”, – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в случае доказательства вины Ляшко, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 6 ноября Андрей Герус подрался с бывшим народным депутатом Олегом Ляшко в аэропорту “Борисполь”. Конфликт между политиками возник из-за поправки Геруса к законопроекту “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”, разрешающий импорт электроенергии из России. Ляшко назвал Геруса “предателем, который работает в интересах Кремля”.

Сьогодні випадково побачив у ЗОДі «слугу народа» Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками. Однак проблема від того нікуди не поділася – через зраду Геруса Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора. Ця зрада має бути розслідувана і покарана! Опубліковано Олегом Ляшком Середа, 6 листопада 2019 р.