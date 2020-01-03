Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Отмечается, что по результатам предварительного расследования собранные доказательства признаны достаточными для составления обвинительного акта. Стороны получили возможность ознакомиться с материалами уголовного производства.
“Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 года бывший народный депутат Украины вместе с другим лицом, находясь в ГП Международный аэропорт “Борисполь”, а именно в ГП “Зал официальных делегаций”, нанесли телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва в связи с его государственной деятельностью”, – говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что в случае доказательства вины Ляшко, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, 6 ноября Андрей Герус подрался с бывшим народным депутатом Олегом Ляшко в аэропорту “Борисполь”. Конфликт между политиками возник из-за поправки Геруса к законопроекту “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”, разрешающий импорт электроенергии из России. Ляшко назвал Геруса “предателем, который работает в интересах Кремля”.
Сьогодні випадково побачив у ЗОДі «слугу народа» Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками. Однак проблема від того нікуди не поділася – через зраду Геруса Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора. Ця зрада має бути розслідувана і покарана!
Опубліковано Олегом Ляшком Середа, 6 листопада 2019 р.
- Полиция открыла уголовное производство по факту драки Андрея Геруса и Олега Ляшко. 13 ноября Ляшко вызывали на допрос в прокуратуру, а 18 ноября экс-нардепу вручили подозрение.
- 18 ноября суд Борисполя избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины, лидеру “Радикальной партии” Олегу Ляшко. Судья принял решение отпустить его на поруки под личное обязательство.
- Бориспольский городской районный суд 4 декабря избрал меру пресечения в виде поручительства охраннику Олега Ляшко за его драку с нардепом от фракции “Слуги народа” Андреем Герус.