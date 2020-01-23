Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю президента государственной корпорации “Укрбуд” Максима Микитася. Он подозревается в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии.
“Так, суд частично удовлетворил ходатайство детектива и прокуроров и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14 февраля 2020 с альтернативой внесения 6 млн гривен залога”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что САП и Национальное антикоррупционное бюро настаивали на содержании под стражей с залогом в размере 77 млн гривен. Решение суда будет обжаловано.
Напомним, бывшему нардепу (группа “Воля народа”) и экс-президенту Украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киев. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению согласно экспертным выводам нанесен ущерб на сумму 81,6 млн гривен.
2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили ему о подозрении. Высший антикоррупционный суд назначил арестовал его, назначив залог в размере 5,5 млн грн, 8 октября его выпустили из СИЗО после внесения указанной суммы.
- Позже САП подала апелляционну жалобу, по результатам рассмотрения которой Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины приняла решение об аресте Микитася с альтернативой внесения 80 млн гривен залога. 25 октября за Микитася внесли залог.
- В декабре Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязательств для экс-нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии.