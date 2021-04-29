Завод “Кузня на Рибальському” заявив про те, що системні незаконні дії влади можуть спровокувати зупинку роботи підприємства, позбавити робочих місць тисяч працівників й підірвати обороноздатність країни.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Зокрема, завод заявив, що 28 квітня ДБР та прокуратура влаштували на підприємстві “маски-шоу, як в найтемніші часи Януковича”. Колектив і менеджмент розцінюють такі дії як спробу свідомого доведення підприємства до банкрутства і зриву виконання контрактних зобов’язань перед українською армією в умовах російської агресії.

“ДБР вже не один рік тероризує завод, і добре знає, що не було жодного випадку, коли б “Кузня” не надала наявних документів на їхню вимогу. Відтак, жодної юридичної необхідності в обшуку не було. Його справжня мета стає зрозумілішою з огляду на те, що слідчі вийшли за межу ухвали знаменитого Печерського районного суду і незаконно вилучали будь-які документи, які їм траплялися на око, а не лише ті, які визначені рішенням одіозного судді Соколова в рамках кримінального впровадження проти посадовців Міністерства оборони, яким розслідується будівництво трьох броньованих десантно-штурмових катерів “Кентавр ЛК”, “Станіслав” та “Малин”, – йдеться у заяві.

За даними заводу, ціна цих катерів відрізняється у залежності від комплектації. Однак вона все одно як мінімум у два з половиною рази нижча вартості закордонних аналогів. Крім того, в Україні було вирішено виготовляти бойові модулі до цих катерів, оскільки тоді західні партнери відмовлялися постачати летальне озброєння.

У “Кузні” зазначили, що ці катери – пілотні проєкти, тому зміни до тактико-технічного завдання на їх виготовлення є в такому випадку природними й неминучими. Їх визначає замовник, в цьому випадку Міністерство оборони, а завод – зобов’язаний враховувати.

Наразі готовність трьох десантно-штурмових катерів становить близько 90%.

“Успішно завершені їх швартові та ходові випробування і замість того, щоб прийняти катери на озброєння, влада намагається зупинити цей процес, що негативно вплине на боєздатність Військово-морських сил України”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що “Кузня на Рибальському” сумлінно ставиться до виконання своїх контрактних зобов’язань, в умовах не завжди вчасних розрахунків інвестує в проєкти власні кошти.

“Всупереч поширюваним фейкам про нібито “надприбутковість” оборонних проєктів, вони реалізуються на межі рентабельності. За час участі заводу в реалізації військових замовлень під час війни з Росією ані попередній, ані теперішній власник не вивели з підприємства жодної гривні дивідендів”, – повідомили у заводі.

Підприємство пообіцяло, що оскаржуватиме дії правоохоронців в судах і докладе всіх зусиль для виконання контрактів з державою попри протидію самої держави.

“Є підстави вважати, що руйнуючи вітчизняне виробниче підприємство, влада або її окремі представники, діють в інтересах окремих держав”, – резюмували у “Кузні”.