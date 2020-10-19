Об этом сообщается на его официальном сайте.
Трансляция продлится с 6:30 до 7:30 (по киевскому времени) на странице организаторов EdCamp Ukraine в Facebook.
Диалог пройдет на такие темы: “Образование для мира”, “Мир в мире людей” и “Пандемия и ее влияние на человечество”.
Кроме того, вопросы украинцев в течение 10 дней собирали на сайте события. Организаторы отберут самые интересные и зададут Далай-ламе.
В беседе примут участие экс-министр образования Лилия Гриневич, фронтмен группы “Антитела” и друг Фонда ООН в области народонаселения Тарас Тополя, телеведущая Наталья Мосейчук. Модератором встречи будет председатель Совета ГО EdCamp Ukraine, соавтор концепции Новой украинской школы Александр Элькин.
Дискуссии состоятся:
-27 октября в 18:00 (“Мир в мире людей” с участием Тараса Тополи);
-30 октября в 18:00 (“Образование для мира” с участием Лилии Гриневич);
-30 октября в 18:00 (“Пандемия и ее влияние на человечество” с участием Натальи Мосейчук).
- Ранее сообщалось, что духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама к своему 85-летию выпустил дебютный альбом под названием “Inner World” (Внутренний мир).