Во вторник, 20 октября, духовный лидер Тибета, Лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV впервые пообщается с украинцами в прямом эфире.

Об этом сообщается на его официальном сайте.

Трансляция продлится с 6:30 до 7:30 (по киевскому времени) на странице организаторов EdCamp Ukraine в Facebook.

Диалог пройдет на такие темы: “Образование для мира”, “Мир в мире людей” и “Пандемия и ее влияние на человечество”.

Кроме того, вопросы украинцев в течение 10 дней собирали на сайте события. Организаторы отберут самые интересные и зададут Далай-ламе.

В беседе примут участие экс-министр образования Лилия Гриневич, фронтмен группы “Антитела” и друг Фонда ООН в области народонаселения Тарас Тополя, телеведущая Наталья Мосейчук. Модератором встречи будет председатель Совета ГО EdCamp Ukraine, соавтор концепции Новой украинской школы Александр Элькин.

Дискуссии состоятся:

-27 октября в 18:00 (“Мир в мире людей” с участием Тараса Тополи);

-30 октября в 18:00 (“Образование для мира” с участием Лилии Гриневич);

-30 октября в 18:00 (“Пандемия и ее влияние на человечество” с участием Натальи Мосейчук).