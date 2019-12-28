Завтра, 29 декабря, контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Майорское" на Донбассе работать не будет.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Отмечается, что согласно распоряжению Командующего объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда “Майорское” 29 декабря этого года осуществляться не будут.

“Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения”, – добавили в ООС.