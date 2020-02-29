Завтра все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил перейдут на весенний график работы.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

“Согласно распоряжению Командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2020 года переходят на график весеннего периода”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

“Командование объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок”, – добавили в ООС.