Об этом сообщила пресс-служба ООС.
“Согласно распоряжению Командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2020 года переходят на график весеннего периода”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.
“Командование объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок”, – добавили в ООС.
- На всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе операции Объединенных сил начали измерять температуру у тех, кто выезжает из оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.