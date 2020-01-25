#Буквы рассказывают некоторые факты из жизни Владимира Зеленского и чем запомнился 42-й год жизни Президента.

Биография Владимира Зеленского

Владимир Зеленский родился в Кривом Роге 25 января 1978 года.

В первый класс он пошел в Монголии (г. Эрдэнэт), где его семья прожила в общей сложности четыре года. Вернувшись из Восточной Азии, Владимир учился в криворожской гимназии № 95 с углубленным изучением английского языка. После окончания школы Владимир пошел учиться на юрфак Криворожского экономического института.

В старших классах он начал серьезно увлекаться КВНом. В студенческие годы участвовал в команде КВН “Молодой Кривой Рог”, а затем в “Запорожье—Кривой Рог—Транзит”. Уже тогда вместе с ним выступали актеры будущего “Квартала-95” – Денис Манжосов, Александр Пикалов и Юрий Крапов. Позже они решили уйти из “Транзита” и создали свою команду “95-й квартал”, в которой шоумен стал капитаном и постановщиком множества интересных номеров (1997 г.).

Карьера Владимира Зеленского

В 2003 году “95-й квартал” грандиозно поскандалил с творческим объединением Александра Маслякова “АМиК” из-за его жесткой политики, что закончилось уходом команды из КВН.

После ухода из КВН “95-й квартал” получает предложение от одного из украинских телеканалов делать на основе своих номеров юмористические концерты. Вскоре их команда запускает на “Интере” популярное телешоу “Вечерний квартал”, автором которого становится Владимир Зеленский (2005 г.). Коммерческий проект становится популярным, и вскоре проект переформатируется в “Студию Квартал 95”.

Телекомпания производит разнообразный медиаконтент, пишет различные сценарии, снимает фильмы, сериалы и др. Владельцами компании являлись четыре человека – Владимир Зеленский, Борис и Сергей Шефиры и Андрей Яковлев.

Кроме юмористических шоу, Зеленский активно снимался в кино. Его первой полномасштабной работой стала картина “Любовь в большом городе”, сценарий к которой писал творческий коллектив “Квартала-95” (2008 г.). Зеленский также снялся в таких фильмах, как “Любовь в большом городе – 2”, “Ржевский против Наполеона”, “Служебный роман. Наше время”, “8 первых свиданий”, “Любовь в большом городе – 3”. На протяжении двух лет перед избранием в президенты работал генпродюсером телеканала “Интер”.

Семья Владимира Зеленского

С сентября 2003 года Владимир Зеленский женат на Елене Зеленской (дев. Кияшко). Елена по образованию архитектор, окончила Криворожский технический университет с красным дипломом. Владимир и Елена знакомы со школы, где учились в параллельных классах.

У Владимира и Елены двое детей: 15-летняя дочь Александра (род. 15 июля 2004) и 7-летний сын Кирилл. В 2014 году Александра снималась в фильме “8 новых свиданий” в роли Саши, дочери главного героя; в 2016 году участвовала в шоу “Рассмеши комика. Дети” и выиграла 50 000 гривен.

Начало политической карьеры и президентство Владимира Зеленского

В декабре 2018 года в интервью журналисту Дмитрию Гордону Зеленский рассказал о намерении его партии “Слуга народа” участвовать в будущих парламентских выборах. А вот уже 31 декабря за несколько минут до Нового года Зеленский в эфире телеканала “1+1” обратился к украинцам, заявив, что намерен баллотироваться на президентских выборах 2019 года. Ради заявления Зеленского было передвинуто на более позднее время традиционное поздравление Президента Украины Петра Порошенко, хотя на “1+1” это назвали технической ошибкой.

21 января 2019 года партия “Слуга народа” выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. 31 марта состоялся первый тур президентских выборов, в котором Владимир Зеленский набрал наибольшее число голосов (30,24 %) — почти вдвое больше, чем действующий президент Петр Порошенко.

21 апреля во втором туре выборов победил Владимир Зеленский, набрав, по данным ЦИК, 73,22 % голосов 0 за него проголосовало 13,5 млн избирателей. Шестой Президент Украины Владимир Зеленский вступил на должность 20 мая 2019 года. Таким образом, Владимир Александрович занимает эту должность уже 9 месяцев. К полугодию с момента вступления Владимира Зеленского в должность #Буквы рассказывали о самых громких и резонансных скандалах, связанных с Главой государства и его партией. Вспомним некоторые из них: “42-года. Не лох” Во время поездки в Золотое-4 (Луганская область) Зеленский встретился с военнослужащими, с местными жителями, а также ветеранами-добровольцами, выступающими против разведения войск на данном участке.

На встрече Владимир Зеленский и добровольцы вступили в дискуссию, во время которой Глава государства сказал:

“Послушай, я Президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то.”

#Буквы публиковали полную расшифровку диалога Зеленского и добровольца и реакцию соцсетей на этот инцидент.

Импичмент Трампа

25 июля 2019 года между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор, который позже перерос в международный скандал, и сейчас Трампу грозит импичмент.

21 января статьи обвинения против Дональда Трампа были переданы в Сенат, которому предстоит решить судьбу американского президента. О том, в чем обвиняется Трамп, как будет происходить процесс в Сенате, кто основные игроки, выступит ли Трамп в Сенате и когда будет принято окончательное решение в деле об импичменте Трампа — читайте в материале.

Что касается Владимира Зеленского, его из-за скандала сравнили с Моникой Левински, признания которой стали причиной объявления импичмента 42-му президенту США Биллу Клинтону.

Несколько отпусков Президента Владимира Зеленского