#Буквы рассказывают некоторые факты из жизни Владимира Зеленского и чем запомнился 42-й год жизни Президента.
Биография Владимира Зеленского
Владимир Зеленский родился в Кривом Роге 25 января 1978 года.
В первый класс он пошел в Монголии (г. Эрдэнэт), где его семья прожила в общей сложности четыре года. Вернувшись из Восточной Азии, Владимир учился в криворожской гимназии № 95 с углубленным изучением английского языка. После окончания школы Владимир пошел учиться на юрфак Криворожского экономического института.
В старших классах он начал серьезно увлекаться КВНом. В студенческие годы участвовал в команде КВН “Молодой Кривой Рог”, а затем в “Запорожье—Кривой Рог—Транзит”. Уже тогда вместе с ним выступали актеры будущего “Квартала-95” – Денис Манжосов, Александр Пикалов и Юрий Крапов. Позже они решили уйти из “Транзита” и создали свою команду “95-й квартал”, в которой шоумен стал капитаном и постановщиком множества интересных номеров (1997 г.).
Карьера Владимира Зеленского
В 2003 году “95-й квартал” грандиозно поскандалил с творческим объединением Александра Маслякова “АМиК” из-за его жесткой политики, что закончилось уходом команды из КВН.
После ухода из КВН “95-й квартал” получает предложение от одного из украинских телеканалов делать на основе своих номеров юмористические концерты. Вскоре их команда запускает на “Интере” популярное телешоу “Вечерний квартал”, автором которого становится Владимир Зеленский (2005 г.). Коммерческий проект становится популярным, и вскоре проект переформатируется в “Студию Квартал 95”.
Телекомпания производит разнообразный медиаконтент, пишет различные сценарии, снимает фильмы, сериалы и др. Владельцами компании являлись четыре человека – Владимир Зеленский, Борис и Сергей Шефиры и Андрей Яковлев.
Кроме юмористических шоу, Зеленский активно снимался в кино. Его первой полномасштабной работой стала картина “Любовь в большом городе”, сценарий к которой писал творческий коллектив “Квартала-95” (2008 г.). Зеленский также снялся в таких фильмах, как “Любовь в большом городе – 2”, “Ржевский против Наполеона”, “Служебный роман. Наше время”, “8 первых свиданий”, “Любовь в большом городе – 3”. На протяжении двух лет перед избранием в президенты работал генпродюсером телеканала “Интер”.
Семья Владимира Зеленского
С сентября 2003 года Владимир Зеленский женат на Елене Зеленской (дев. Кияшко). Елена по образованию архитектор, окончила Криворожский технический университет с красным дипломом. Владимир и Елена знакомы со школы, где учились в параллельных классах.
У Владимира и Елены двое детей: 15-летняя дочь Александра (род. 15 июля 2004) и 7-летний сын Кирилл. В 2014 году Александра снималась в фильме “8 новых свиданий” в роли Саши, дочери главного героя; в 2016 году участвовала в шоу “Рассмеши комика. Дети” и выиграла 50 000 гривен.
Начало политической карьеры и президентство Владимира Зеленского
В декабре 2018 года в интервью журналисту Дмитрию Гордону Зеленский рассказал о намерении его партии “Слуга народа” участвовать в будущих парламентских выборах. А вот уже 31 декабря за несколько минут до Нового года Зеленский в эфире телеканала “1+1” обратился к украинцам, заявив, что намерен баллотироваться на президентских выборах 2019 года. Ради заявления Зеленского было передвинуто на более позднее время традиционное поздравление Президента Украины Петра Порошенко, хотя на “1+1” это назвали технической ошибкой.
21 января 2019 года партия “Слуга народа” выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. 31 марта состоялся первый тур президентских выборов, в котором Владимир Зеленский набрал наибольшее число голосов (30,24 %) — почти вдвое больше, чем действующий президент Петр Порошенко.
21 апреля во втором туре выборов победил Владимир Зеленский, набрав, по данным ЦИК, 73,22 % голосов 0 за него проголосовало 13,5 млн избирателей.
Шестой Президент Украины Владимир Зеленский вступил на должность 20 мая 2019 года. Таким образом, Владимир Александрович занимает эту должность уже 9 месяцев.
К полугодию с момента вступления Владимира Зеленского в должность #Буквы рассказывали о самых громких и резонансных скандалах, связанных с Главой государства и его партией. Вспомним некоторые из них:
На встрече Владимир Зеленский и добровольцы вступили в дискуссию, во время которой Глава государства сказал:
“Послушай, я Президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то.”
#Буквы публиковали полную расшифровку диалога Зеленского и добровольца и реакцию соцсетей на этот инцидент.
Импичмент Трампа
25 июля 2019 года между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор, который позже перерос в международный скандал, и сейчас Трампу грозит импичмент.
21 января статьи обвинения против Дональда Трампа были переданы в Сенат, которому предстоит решить судьбу американского президента. О том, в чем обвиняется Трамп, как будет происходить процесс в Сенате, кто основные игроки, выступит ли Трамп в Сенате и когда будет принято окончательное решение в деле об импичменте Трампа — читайте в материале.
Что касается Владимира Зеленского, его из-за скандала сравнили с Моникой Левински, признания которой стали причиной объявления импичмента 42-му президенту США Биллу Клинтону.
Несколько отпусков Президента Владимира Зеленского
22 января 2020 года Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форму в Давосе, Швейцария, подсчитал, что работает на посту президента уже 248 дней.
“Вы понимаете, какая это сложная профессия, что я знаю, сколько дней я работаю. … ”, — сетовал он.
Президент Владимир Зеленский также рассказывал, что считает, что должен эффективно работать на своем посту, чтобы “хотя бы этим объяснить своим детям, почему он не дома”.
“Мы ставим задачу, чтобы каждый день ты возвращался домой с мыслью, что не зря проработал президентом. Я хочу еще раз сказать… Я президент 248 дней и все эти дни я работал на государство Украина. Я все эти дни я очень мало времени тратил на свою семью. Потому каждый день на посту президента я должен давать важный результат для страны, хотя бы этим объяснить своим детям, почему я не дома”, — говорил он.
При этом с момента вступления в должность Президент Украины Владимир Зеленский успел не только посетил с официальными визитами Бельгию, Канаду, Турцию, Францию и Германию, но и несколько раз съездить на отдых с семьей.
В частности, в апреле Владимир Зеленский уехал с семьей на отдых в Турцию. 4 июля Владимир Зеленский, завершив официальную часть визита в Канаду, отправился с женой и главой Офиса Президента Андреем Богданом посмотреть на Ниагарский водопад.
14 июля в пресс-службе Офиса Президента гордо заявили, что Владимир Зеленский и члены его команды “проинспектировали температуру воды” в Черном море перед “напряженным рабочим визитом” в Одессу. 27 июля Зеленский опубликовал фото с главой Офиса Президента Андреем Богданом, на котором они в плавках на одном из одесских пляжей.
11 декабря Зеленский, находясь во Франции, где состоялась встреча в “нормандском формате”, совмещал работу с туризмом. После “нормандской встречи” он заявил, что хочет поскорее улететь домой. Но на практике визит в Париж оказался “трехдневным”, более того, некоторые его элементы напоминали туристическую поездку.
31 декабря Зеленский со своей семьей поехал на новогодний отдых в президентскую резиденцию “Синегор” в Гуте, что в Ивано-Франковской области. А в первый день нового 2020 года в соцсетях появились его фотографии с заснеженного горнолыжного курорта Буковель, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
Сперва пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель не могла ответить, с кем же у Главы государства Владимира Зеленского запланированы встречи. Позднее стало известно, что Зеленский встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани. Глава государства обсудил с министром наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами, хотя Оман находится в черном списке Евросоюза.
По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся Президенту не менее чем в 2,5 млн гривен. 24 января стало известно, что Владимир Зеленский осуществил поездку в Оман в начале января 2020 года за чьи-то частные средства.