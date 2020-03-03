Об этом в комментарии #Буквам сообщил нардеп от “Слуги народа” Александр Качура.
“Скорее всего, Рябошапка уйдет завтра в отставку. Подписи уже собраны под постановлением”, – отметил депутат.
В то же время директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пока останется в должности.
“По нему мы можем разве что признать отчет неудовлетворительным и ждать аудита. Если уволим просто так, то он это оспорит в суде”, – объяснил Качура.
Нардеп не стал комментировать слухи о будущем составе Кабинета Министров, посоветовав ждать 19:00, когда должна состояться встреча президента Владимира Зеленского и фракции “Слуги народа”.
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