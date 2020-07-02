Об этом журналистам сообщил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

Он уточнил, что завтра состоится заседание, в рамках которого пройдет час вопросов к Правительству, рассмотрение во втором чтении законопроекта об игорном бизнесе и депутатских запросов.

По его словам, внеочередное заседание состоится в 14:00, а подписи депутатов в поддержку его проведения будут зарегистрированы в Раде в пятницу утром.

Он подчеркнул, что речь идет не о назначении на должности, а об удовлетворении заявлений чиновников.

“Завтра будем собирать, да. Кадровые вопросы. Мы не имеем, еще у нас не было обсуждения на фракции, поэтому мы будем по отставке, но если человек сам пишет заявление на отставку, то нормальная реакция вообще ее удовлетворять (комментирует вопрос о Смолие, – ред.). Если не существует других подводных камней… Я не знаю, будет ли это кадровый вопрос, или нет, на комитете рассматривается, вопрос о главе Антимонопольного комитета”, – сказал Арахамия.

Он также сообщил, что Смолий должен прийти на внеочередное заседание в пятницу.

“Согласно регламенту, он должен быть. Эта процедура длится приблизительно 45 минут- час… Ему задают вопросы — он отвечает”, — рассказал глава фракции.