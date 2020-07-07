Завтра, 8 июля, жара по всей Украине спадет. Также ожидаются дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В частности, завтра грозовые дожди, местами шквалы и град более вероятны на Левобережье Украины, а также в западных областях.

“А Киевщина, Житомирщина, Винниччина до Одесской, Николаевской, Херсонской областей и Крыма – это территория побудет среди сухой погоды. Однако все же главная новость завтрашнего дня – снижение температуры воздуха, ослабление жары”, – отметила синоптик.

Днем в среду ожидается +20 +26 градусов, на Западе +18 +24 градуса, на юге, на востоке, и в Днепропетровской области +26 +30 градусов.

И только в Луганской и Донецкой областях еще будет жарче, до +33 градусов.

Дальнейшее ослабление жары на юге и востоке Украины будет 9-10 июля.

Ветер в Украине в среду северо-западный, умеренный, при грозах порывистый.

В Киеве 8 июля существенные осадки не прогнозируются. Температура воздуха в столице завтра составит +22 +23 градуса.