Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО-2021, утвержденный приказом МОН от 30.09.2020 №1210.
До 30 апреля зарегистрированные участники ВНО смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будут указаны время и место проведения тестирований.
Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:
- 21 мая – химия,
- 24 мая – испанский, немецкий, французский языки,
- 25 мая – английский язык,
- 28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта),
- 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,
- 4 июня – история Украины,
- 7 июня – физика,
- 10 июня – биология,
- 15 июня – география.
Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам.
Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.
- Ранее Кабинет Министров Украины одобрил проект указа о введении ежегодной премии участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) с самым высоким результатом.