Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО-2021, утвержденный приказом МОН от 30.09.2020 №1210.

До 30 апреля зарегистрированные участники ВНО смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будут указаны время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

  • 21 мая – химия,
  • 24 мая – испанский, немецкий, французский языки,
  • 25 мая – английский язык,
  • 28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта),
  • 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,
  • 4 июня – история Украины,
  • 7 июня – физика,
  • 10 июня – биология,
  • 15 июня – география.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

  • Ранее Кабинет Министров Украины одобрил проект указа о введении ежегодной премии участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) с самым высоким результатом.