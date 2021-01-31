Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 начнется 1 февраля и продлится до 5 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО-2021, утвержденный приказом МОН от 30.09.2020 №1210.

До 30 апреля зарегистрированные участники ВНО смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будут указаны время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

21 мая – химия,

24 мая – испанский, немецкий, французский языки,

25 мая – английский язык,

28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня – история Украины,

7 июня – физика,

10 июня – биология,

15 июня – география.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.