Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
“14 октября на центральных улицах столицы будет частично ограничено движение в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Украины. Ориентировочно с 9:00 до 14:00 состоится велопробег. По его маршруту будет ограничено движение транспорта”, – говорится в сообщении .
Так, по информации организаторов забег состоится по следующему маршруту: Михайловская площадь – улица Михайловская – улица Крещатик – Европейская площадь – улица Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – площадь Славы – улица Лаврская.
Также с 14:00 до 18:00 запланировано шествие по случаю Дня защитника Украины, 78-й годовщины создания УПА и Дня казачества.
Организаторы акции запланировали следующий маршрут: Парк Шевченко (улица Владимирская) – бульвар Шевченко – улица Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни – улица Институтская – улица Банковая, 11.
“В патрульной полиции призывают водителей планировать поездки по городу с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих”, – говорится в сообщении.
- Несмотря на карантин столица все же пестрит захватывающими концертами, выставками, фестивалями и событиями. Взрослых и детей ждут многочисленные мастер-классы, театральные постановки, празднование Покровы.