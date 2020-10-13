В центре столицы 14 октября будет ограничено движение транспорта из-за массовых мероприятиях в связи с празднованием Дня защитника Украины.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“14 октября на центральных улицах столицы будет частично ограничено движение в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Украины. Ориентировочно с 9:00 до 14:00 состоится велопробег. По его маршруту будет ограничено движение транспорта”, – говорится в сообщении .

Так, по информации организаторов забег состоится по следующему маршруту: Михайловская площадь – улица Михайловская – улица Крещатик – Европейская площадь – улица Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – площадь Славы – улица Лаврская.

Также с 14:00 до 18:00 запланировано шествие по случаю Дня защитника Украины, 78-й годовщины создания УПА и Дня казачества.

Организаторы акции запланировали следующий маршрут: Парк Шевченко (улица Владимирская) – бульвар Шевченко – улица Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни – улица Институтская – улица Банковая, 11.

“В патрульной полиции призывают водителей планировать поездки по городу с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих”, – говорится в сообщении.