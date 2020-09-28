Прощание с курсантами, погибшими в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом, состоится завтра в Харькове.

Об этом сообщил начальник регионального отделения информационного агентства АрмияInform Виталий Саранцев, передает Укринформ.

Так, прощание пройдет с 9:00 до 10:00 в Харькове на Мемориале Славы.

Напомним, самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Сегодня Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, произошедшей накануне.