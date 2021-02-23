Завтра Украина начинает вакцинацию от COVID-19: как это будет происходить

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Ляшко заявил, что партия должна пройти входной контроль, после чего вакцина будет расфасованная для областей. В среду утром 11 автомобилей доставят дозы в областные склады.
Вместе с вакциной доставят шприцы для инъекций, боксы для их утилизации и информационные материалы о проведении прививок.
Некоторые области получат вакцину уже днем, а другие – поздно вечером. Это обусловлено расположением регионов.
Первыми вакцину получат Киевская, Житомирская, Винницкая, Черниговская и Черкасская области.
“Мобильные группы, которые есть в каждой из областей, берут вакцину на областном складе и выезжают в учреждение здравоохранения, который оказывает помощь больным с коронавирусной болезнью … Вакцинация начинается именно с работников учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным с коронавирусной болезнью. Это самая большая группа риска. Вакцинацию планируем начать уже завтра с постоянным наращиванием мощностей и развертыванием большего количества пунктов прививок”, – заявил Ляшко.
По его словам, на первом этапе вакцинация будет разворачиваться на одной платформе, то есть мобильными бригадами. На втором этапе будут функционировать две платформы: мобильные бригады и пункты прививок.
Вакцинация будет добровольной и только регистрируемыми препаратами.
Отметим, что Министерство охраны здоровья Украины вчера, 22 февраля, зарегистрировало вакцину от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения.
СПРАВКА. Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.
- Украинское правительство договорилось о поставках дополнительных 5 млн доз американской вакцины NovaVax.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.
- Напомним, Министерство здравоохранения Украины определило 9 приоритетных групп населения, будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Откуда правительство будет брать деньги на вакцину, какие это будут вакцины и когда они попадут в Украину — в материале #Букв.