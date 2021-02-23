Завтра Украина начинает вакцинацию от COVID-19: как это будет происходить

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко заявил, что партия должна пройти входной контроль, после чего вакцина будет расфасованная для областей. В среду утром 11 автомобилей доставят дозы в областные склады.

Вместе с вакциной доставят шприцы для инъекций, боксы для их утилизации и информационные материалы о проведении прививок.

Некоторые области получат вакцину уже днем, а другие – поздно вечером. Это обусловлено расположением регионов.

Первыми вакцину получат Киевская, Житомирская, Винницкая, Черниговская и Черкасская области.

“Мобильные группы, которые есть в каждой из областей, берут вакцину на областном складе и выезжают в учреждение здравоохранения, который оказывает помощь больным с коронавирусной болезнью … Вакцинация начинается именно с работников учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным с коронавирусной болезнью. Это самая большая группа риска. Вакцинацию планируем начать уже завтра с постоянным наращиванием мощностей и развертыванием большего количества пунктов прививок”, – заявил Ляшко.

По его словам, на первом этапе вакцинация будет разворачиваться на одной платформе, то есть мобильными бригадами. На втором этапе будут функционировать две платформы: мобильные бригады и пункты прививок.

Вакцинация будет добровольной и только регистрируемыми препаратами.

Отметим, что Министерство охраны здоровья Украины вчера, 22 февраля, зарегистрировало вакцину от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения.