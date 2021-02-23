Covid-19 Украина

обновлено 23.02.2021 в 15:01

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Завтра Украина начинает вакцинацию от COVID-19: как это будет происходить

Во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины. Массовая вакцинация групп риска начнется завтра, 24 февраля.

Вторник, 23 февраля 2021, 15:40

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко заявил, что партия должна пройти входной контроль, после чего вакцина будет расфасованная для областей. В среду утром 11 автомобилей доставят дозы в областные склады.

Вместе с вакциной доставят шприцы для инъекций, боксы для их утилизации и информационные материалы о проведении прививок.

Некоторые области получат вакцину уже днем, а другие – поздно вечером. Это обусловлено расположением регионов.

Первыми вакцину получат Киевская, Житомирская, Винницкая, Черниговская и Черкасская области.

“Мобильные группы, которые есть в каждой из областей, берут вакцину на областном складе и выезжают в учреждение здравоохранения, который оказывает помощь больным с коронавирусной болезнью … Вакцинация начинается именно с работников учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным с коронавирусной болезнью. Это самая большая группа риска. Вакцинацию планируем начать уже завтра с постоянным наращиванием мощностей и развертыванием большего количества пунктов прививок”, – заявил Ляшко.

По его словам, на первом этапе вакцинация будет разворачиваться на одной платформе, то есть мобильными бригадами. На втором этапе будут функционировать две платформы: мобильные бригады и пункты прививок.

Вакцинация будет добровольной и только регистрируемыми препаратами.

Отметим, что Министерство охраны здоровья Украины вчера, 22 февраля, зарегистрировало вакцину от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

СПРАВКА. Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

  • Напомним, Министерство здравоохранения Украины определило 9 приоритетных групп населения, будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
  • Откуда правительство будет брать деньги на вакцину, какие это будут вакцины и когда они попадут в Украину — в материале #Букв.
Теги: вакцина, Виктор Ляшко, Коронавирус, Оксфордська вакцина

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