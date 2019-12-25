Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“Пониженное атмосферное давление, атмосферные фронты циклона, влажность, плотная облачность, туманы, дожди, мокрый снег – все это завтра будет в Украине. 26-го декабря пройдут дожди в большинстве областей, на Западе будет преобладать уже мокрый снег, в южной части существенные осадки маловероятны, однако туманы с моросью – вполне”, – говорится в сообщении.

Ветер будет с северо-запада, в западных областях возможны сильные порывы.

Температура воздуха ближайшей ночью и завтрашнего дня практически одинакова, +3 +7 градусов, на Западе кое 0 +3 градуса, в Крыму до +9 градусов.

В Киеве 26-го декабря пройдет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах +5 +6 градусов.

Синоптик добавила, что до конца недели похолодает на 2-5 градусов, появятся небольшие “минусы” и станет больше мокрого снега.

“Однако это лайт-похолодание не перейдет в настоящие морозы, а, наоборот, сменится в начале нового года очередным потеплением”, – резюмировала она.