Завтра, 9 марта, во всех областях Украины ожидается солнечная погода, местами до 22 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

“Вот уже и появились первые двадцатки среди градусов, следовательно, апрель окончательно победил. Какой бы не была еще прохладная ночь. 9-го апреля погоду в Украине будет определять антициклон Loris, который удержит солнечную сухую погоду во всех областях”, – говорится в сообщении.

Ветер 9 апреля ожидается преимущественно юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

Температура воздуха ближайшей ночью +3 +9 градусов, а завтра днем достигнет +15 +22 градусов.

В Киеве завтра будет солнечно, сухо, ночью прохладно – +4 +7 градусов, но очень тепло, до +20 градусов, днем.

Однако 10 апреля в Украину приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и небольшое похолодание в западных и северных областях.

“Потом снова потеплеет, а 14-15 апреля пригонят еще дожди и уже похолодает сильнее. Но с 16-го апреля – очередное потепление”, – добавила Диденко.