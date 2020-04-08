Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
“Вот уже и появились первые двадцатки среди градусов, следовательно, апрель окончательно победил. Какой бы не была еще прохладная ночь. 9-го апреля погоду в Украине будет определять антициклон Loris, который удержит солнечную сухую погоду во всех областях”, – говорится в сообщении.
Ветер 9 апреля ожидается преимущественно юго-западный, небольшой, максимум умеренный.
Температура воздуха ближайшей ночью +3 +9 градусов, а завтра днем достигнет +15 +22 градусов.
В Киеве завтра будет солнечно, сухо, ночью прохладно – +4 +7 градусов, но очень тепло, до +20 градусов, днем.
Однако 10 апреля в Украину приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и небольшое похолодание в западных и северных областях.
“Потом снова потеплеет, а 14-15 апреля пригонят еще дожди и уже похолодает сильнее. Но с 16-го апреля – очередное потепление”, – добавила Диденко.
- 5 апреля в Украине прогнозировалась солнечная погода, температура от +10 °C до +17 °C.