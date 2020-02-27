Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“Ближайшей ночью циклон расположится над Левобережной Украиной, поэтому дожди и мокрый снег ожидаются в центральных областях (кроме Винницкой), в южной части и на Востоке. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Днем циклон покинет нашу территорию, осадки потянутся за ним на северо-восток, только незначительная влага еще удержится в восточных областях и коснется Сумской”, – говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, сильный ветер днем удержится.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, даже с солнышком. Однако уже днем в пятницу на Западе ожидается мокрый снег.

Температура воздуха в Украине на протяжении дня 28-го февраля будет колебаться в пределах +3 +8 градусов, в западных областях будет холоднее, максимально 0 +4 градуса.

В Киеве завтра ожидается сухая и солнечная погода. Ветер западного направления, умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, завтра днем в столице около +5 градусов.