Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
“Ближайшей ночью циклон расположится над Левобережной Украиной, поэтому дожди и мокрый снег ожидаются в центральных областях (кроме Винницкой), в южной части и на Востоке. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Днем циклон покинет нашу территорию, осадки потянутся за ним на северо-восток, только незначительная влага еще удержится в восточных областях и коснется Сумской”, – говорится в сообщении.
При этом, как отмечается, сильный ветер днем удержится.
На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, даже с солнышком. Однако уже днем в пятницу на Западе ожидается мокрый снег.
Температура воздуха в Украине на протяжении дня 28-го февраля будет колебаться в пределах +3 +8 градусов, в западных областях будет холоднее, максимально 0 +4 градуса.
В Киеве завтра ожидается сухая и солнечная погода. Ветер западного направления, умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, завтра днем в столице около +5 градусов.
- Сильный порывистый ветер в Одесской области повалил порядка 150 деревьев и срывает кровли домов. В результате непогоды погибла одна женщина.
- Утром в понедельник, 24 февраля, Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о резком ухудшении погоды. Ожидалось, что в северо-западных районах Черного моря ожидается сильный ветер 25-28 метров в секунду. Было объявлено штормовое предупреждение, осложнения погодных условий, по оценке ДСНС, соответствуют II (оранжевом) уровню опасности.