В пятницу, 17 апреля, в Украине ожидается теплая погода: в большинстве областей прогнозируется +14 +20 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“17-го апреля континентальная часть Европы будет принадлежать теплой воздушной массе. Температура воздуха в течение дня достигнет +15 +25 градусов. Украину также захватит сравнительно теплый воздух, в большинстве областей ожидается +14 +20 градусов. Однако маргинальный северный циклон Tanja испортит солидарную теплую европейскую картину и своими атмосферными фронтами снизит температуру воздуха в северных областях Украины до +9 +13 градусов”, – говорится в сообщении.

Ветер 17 апреля ожидается с северо-запада и запада умеренный, на востоке местами с сильными порывами.

Небольшие дожди завтра могут пройти на Западе и вечером на севере Украины. На остальной территории – без осадков.

В Киеве пятница ожидается свежей в течение дня +11 +13 градусов, без существенных осадков, лишь во второй половине дня или вечером увеличится облачность и возможен небольшой дождь.

Синоптик добавила, что в субботу и на Пасху существенные осадки в Украине маловероятны, однако на Севере 19-го апреля вероятность небольшого дождя. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10 +15 градусов.