Завтра, 7 мая, в Украине ожидаются значительные дожди, а в Карпатах мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В частности, дожди ожидаются по всей территории страны, но значительные дожди пройдут в северных и западных областях и в Винницкой, а на юге и востоке страны прогнозируются небольшие дожди.

Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-запад, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается 4-9 С°, в западных и Винницкой областях 1-6 С° тепла, днем в Украине 10-15 С°. В восточных и большинстве южных областей ночью 7-12 С°, днем 16-21 С°.

На высокогорье Карпат ночью значительный, днем умеренный мокрый снег, ночью ожидаются заморозки 0-3 С°, температура днем 1-6 С° тепла.