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Завтра в Украине прогнозируется до +14 градусов тепла

В воскресенье, 22 декабря, в Украине прогнозируется до +14 градусов тепла.

Суббота, 21 декабря 2019, 19:08

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“День зимнего солнцестояния приходит к нам завтра. Не учитывая пасмурную погоду с небольшими дождями, туманами и моросью, можно начинать разучивать новые или вспоминать старые веснянки. Потому что солнце начнет постепенно поворачивать на лето. 22 декабря в Украине будет тепло”, – говорится в сообщении.

В частности, в течение дня прогнозируется +8 +12 градусов, на юге до +14 градусов.

Ветер юго-западный, весенний, до сильного. Воздух завтра повсюду будет влажным, если не с дождем, так с туманом.

В Киеве воскресенье обещает быть с дождем, ветряным, однако теплым – днем около +8 +10 градусов.

“В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая влажная погода, а похолодание ожидается с 27-28 декабря. Возможны даже снег и “минусы”, и сразу гололедица”, – добавила синоптик.

Теги: погода, прогноз погоды,

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