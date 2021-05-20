У п'ятницю, 21 травня, в Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року. Першим проведуть тестування із хімії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура допуску передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників тестування.

Для цього з собою потрібно взяти:

оригінал сертифіката ЗНО;

паспорт або інший документ, серія (за наявності) та номер якого вказаний у сертифікаті;

запрошення-перепустку для участі у ЗНО, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

“У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, учасника не буде допущено до пункту проведення ЗНО. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО”, – заявили у відомстві.

На тестуванні також рекомендується мати при собі:

2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;

пляшку питної води без етикетки;

засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Друге та третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня – 24 травня (з іспанської, німецької та французької мов) та 25 травня (з англійської мови).