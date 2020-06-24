Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.
“Завтра, 25 июня, в 13:40 следственный судья ВАКС рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-министру инфраструктуры”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае согласия участников процесса заседания будут транслировать на YouTube-канале суда.
“Мы с пониманием относимся к желанию представителей СМИ осветить рассмотрение данного ходатайства, однако в Украине до сих пор продолжаются карантинные ограничения, связанные с увеличением числа заболеваний COVID-19. Чтобы не подвергать себя и работников суда опасности, призываем журналистов воздержаться от посещения помещения ВАКС”, – добавили в пресс-службе.
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