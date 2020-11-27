Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, четвертая суббота ноября — это день, когда Украина и мир вспоминают украинцев, убитых голодом в 1932-33 годах. 87-я годовщина Голодомора приходится на 28 ноября.

Традиционно в этот день проходит акция “Зажги свечу”: люди в Украине и по всему миру зажигают свечи в окнах своих домов или возле мемориалов памяти жертв Голодомора.

История акции

Инициатором проведения такой акции считается Джеймс Мейс (1952-2004). Мейс был доктором исторических наук, преподавателем Мичиганского университета и докторантом Института украинистики при Гарвардском университете, где он вместе с Робертом Конквестом работал над проектом по изучению Голодомора.

В 1986-1990 годах Мейс был исполнительным директором Комиссии США по вопросам Голодомора. С 1993 он работал в Украине, в частности, в Институте этнополитики при НАН и в Киево-Могилянской академии.

С 1997 до 2004 года Мейс был колумнистом украинской ежедневной газеты “День”, в статье для которой за февраль 2003 года он впервые призвал к проведению акции “Зажги свечу”.

Мейс отмечал, что коммунисты требовали от него назвать всех виновников и жертв трагедии, и это, по его мнению, было так же важно, как и тогдашние попытки власти установить памятник жертвам.

“Я хочу предложить лишь акт национальной памяти, доступный каждому: в национальный день памяти жертв 1933-го (четвертую субботу ноября) определить время, когда каждый член этой нации, где почти каждая семья потеряла кого-то из близких, зажжет в своем окне свечу в память о погибших”, — писал он.

По мнению Мейса, такой шаг был бы достойным ответом на слова украинца Александра Быковца, ставшего священником в Америке.

Он говорил: “Все были готовы на жертвы, знали, что сегодня-завтра их уничтожат, но их беспокоило вот что: будет ли мир знать об этом, скажет ли мир что-то скажет?… И вторая проблема — более интимного характера: будет ли кому молиться за всех погибших?”.

Как известно, в христианстве принято зажигать свечи за упокой умерших, и акция, предложенная Мейсом, воспроизводит то же действие.