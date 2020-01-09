Завтра, 10 января, земляне будут наблюдать первое в этом году лунное затмение.

Об этом сообщает американская организация AccuWeather.

В частности, в пятницу вечером произойдет полутеневое лунное затмение, первое в своем роде с 2017 года и первое из четырех в 2020 году.

Полутеневое затмение происходит, когда луна проходит через внешнюю тень Земли, известную как полутень, и пропускает более темную внутреннюю тень. В результате, только часть луны становится темной, в отличие от полного лунного затмения, когда темнеет вся луна.

Данное затмение продлится немногим более четырех часов. Луна впервые проникнет через тень Земли в 17:07 UTC (12:07 EST) и пройдет другую сторону около 21:12 UTC (16:12 EST).