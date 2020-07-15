Завтра, 16 июля, по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины состоится торжественное заседание Верховной Рады, на котором, как ожидается, выступит президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщили в пресс-службе Парламента.

Заседание начнется в 16:00. К участию в нем пригласили народных депутатов, которые принимали участие в принятии Декларации о государственном суверенитете Украины.

Также во время заседания состоится церемония вручения государственных наград и отличий Верховной Рады народным депутатам Украины I созыва.

Кроме того, планируется, что на экранах в зале пленарных заседаний продемонстрируют видеозаписи событий, связанных с принятием Декларации о государственном суверенитете Украины, а также в кулуарах третьего этажа главного здания Парламента проведут тематическую фотовыставку. Торжественное заседание будет транслироваться в прямом эфире парламентским телеканалом Рада.