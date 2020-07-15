Об этом сообщили в пресс-службе Парламента.
Заседание начнется в 16:00. К участию в нем пригласили народных депутатов, которые принимали участие в принятии Декларации о государственном суверенитете Украины.
Также во время заседания состоится церемония вручения государственных наград и отличий Верховной Рады народным депутатам Украины I созыва.
Кроме того, планируется, что на экранах в зале пленарных заседаний продемонстрируют видеозаписи событий, связанных с принятием Декларации о государственном суверенитете Украины, а также в кулуарах третьего этажа главного здания Парламента проведут тематическую фотовыставку. Торжественное заседание будет транслироваться в прямом эфире парламентским телеканалом Рада.
- Сегодня с утра на площади перед зданием Верховной Рады почетный караул проводит репетицию марша, приуроченного к 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.