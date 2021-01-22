Об этом сообщают #Буквы.
Девушки вместе с российским пользователем решили снять тематическое видео под названием “Плюсы встречаться с полицейскими”.
“Плюсы встречаться с полицейским: всегда хороший, всегда отмажет, всегда катаешься на патрульной машине и всегда под защитой”, – говорится в видео.
При этом девушки активно демонстрируют шевроны МВД, а парень – шеврон полиции РФ.
Отметим, что девушка, которая опубликовала видео, удалила свой аккаунт в TikTok.
Сначала в Сети появилась информация о том, что курсантки учатся в Харьковском университете внутренних дел, но в вузе опровергли эту информацию.
“Информация, распространяемая в сети интернет, якобы курсантки или студентки Харьковского национального университета внутренних дел поют с курсантом Российской Федерации, не соответствует действительности”, – говорится в сообщении.
Позже в соцсетях сообщили, что одна из девушек на видео может быть курсанткой из Днепра. Однако существует еще одна версия – девушки могли использовать чужую курсантскую форму для видео.
Между тем пользователи соцсетей активно комментируют скандальное видео.
- “Это свидетельствует о полном провале в патриотически-воспитательной работы в учреждениях подготовки украинских полицейских”,
- “Отчислить, и пусть дальше записывают свои тупые ток-токи”,
- “Всегда отмажет. Вот и вся философия этих курсанток и будущих полицейских”,
- “Что-то зашквар на зашкваре в последнее время … Дожили”,
– пишут комментаторы в соцсетях.
- Ранее пять студенток Харьковского национального университета внутренних дел записали видео, на котором в казарме танцевали под песню российской группы “Воровайки”. Теперь в вузе начали проверку.