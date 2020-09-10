Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

“Проект реализуется на мощностях в Запорожье и становится сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом проекта ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. Система Alliance Production Way развернута на заводе и будет строго управляться для обеспечения украинского рынка автомобилями международного уровня качества.

“Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды “Сделано в Украине” будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault”, – подчеркнул управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия Макс Миссана.