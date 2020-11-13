В четверг, 12 ноября, многие пользователи компьютеров Mac от Apple столкнулись с проблемами в работе своих устройств.

Об этом сообщает издание The Verge.

Пользователи сообщали, что их компьютеры работали медленнее, чем обычно, приложения запускались также медленно или не запускались вообще.

Кроме того, наблюдались проблемы в работе сервисов Apple.

Скорее всего, проблемы возникли из-за того, что многие владельцы компьютеров Mac хотели загрузить обновленную версию операционной системы macOS Big Sur, что привело к сбою сервиса Apple OCSP (online certificate status protocol).

Указанный сервис используется для некоторых ключевых аспектов работы операционной системы macOS, включая проверку цифровых сертификатов как для Apple, так и для стороннего программного обеспечения на Mac.

Как известно, операционная система macOS Big Sur стала доступна для загрузки именно 12 ноября.

В компании Apple подтвердили, что с загрузкой обновления операционной системы возникли проблемы, но заверили, что уже их устранили. При этом в Apple не стали уточнять, было ли причиной сбоя именно обновление Big Sur.

Компания также сообщила о проблемах с iMessage, полномасштабных сбоях с маршрутизацией и навигацией Maps, а также с отслеживанием трафика. Это могло быть связано со сбоем работы OSCP.

Падение сервиса спровоцировало отключение технологии Apple Gatekeeper, которая проверяет действительность приложений при попытке их запуска. Эта проблема была решена.

Разработчик Mac и iOS Джефф Джонсон сообщил на своей странице в Twitter, как исправить проблему.

“Если вы столкнулись с зависанием при запуске приложений на Mac, я решил проблему с помощью Little Snitch. Помогает отключение trustd соединения к http://ocsp.apple.com или полное отключение интернета”, — написал он.

Впоследствии Джонсон проинформировал, что работа Apple OCSP наладилась, и приложения уже “запускаются нормально”.